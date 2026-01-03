In Innsbruck fällt bei der Vierschanzentournee häufig eine Vorentscheidung. Bevor die Superstars am Sonntag um wichtige Punkte in der Gesamtwertung springen, steht am heutigen Samstag die Qualifikation an.
Vierschanzentournee heute live im TV, Stream und Ticker - Die Qualifikation in Innsbruck
Quali in Innsbruck: Was geht für DSV?
Fünf deutsche Springer sind noch mit von der Partie und wollen sich ab 14.30 Uhr eine möglichst gute Ausgangsposition verschaffen.
Vierschanzentournee 2025/26: So sehen Sie die Qualifikation in Innsbruck live im TV, Stream und Ticker:
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: ZDF Mediathek, Discovery +
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Zwei der DSV-Adler dürfen sich nach zwei von vier Springen noch Hoffnungen auf das Tournee-Podium machen. Am besten platziert ist vor dem Event in Innsbruck Felix Hoffmann, der als Vierter in Schlagdistanz zu den Österreichern Jan Hörl und Stephan Embacher liegt. Der Spitzenreiter Domen Prevc dürfte bereits außer Reichweite sein.
Philipp Raimund geht als Sechster in die Qualifikation und hat ebenfalls noch Tuchfühlung zu den oberen Plätzen. Zu den weiteren deutschen Startern gehören Pius Paschke (25.) sowie Andreas Wellinger (39.) und Karl Geiger (49.).
Vierschanzentournee: Die Besonderheit am Bergisel
Innsbruck ist bei der Vierschanzentournee nicht nur häufig von vorentscheidender Bedeutung, das Bergisel-Skistadion hat auch noch eine weitere Besonderheit. Als einziger der vier Austragungsorte hat es einen Gegenhang, der der Schanze gegenüberliegt - der in den Kessel wehende Wind kann daher eine besonders große Rolle spielen.
Wie gehabt nehmen an der Qualifikation sämtliche verbliebenen Springer teil. Für den Wettkampf am Sonntag werden die punktbesten 50 Starter zugelassen. Den Abschluss der Vierschanzentournee bildet das Springen in Bischofshofen, das für den 6. Januar terminiert ist.