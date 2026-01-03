Vierschanzentournee heute live im TV, Stream und Ticker - Die Qualifikation in Innsbruck

SPORT1 03.01.2026 • 11:30 Uhr Die Vierschanzentournee macht für das dritte Springen in Innsbruck Halt. Wie schlagen sich die verbliebenen fünf DSV-Adler in der Qualifikation?

In Innsbruck fällt bei der Vierschanzentournee häufig eine Vorentscheidung. Bevor die Superstars am Sonntag um wichtige Punkte in der Gesamtwertung springen, steht am heutigen Samstag die Qualifikation an.

Fünf deutsche Springer sind noch mit von der Partie und wollen sich ab 14.30 Uhr eine möglichst gute Ausgangsposition verschaffen.

Vierschanzentournee 2025/26: So sehen Sie die Qualifikation in Innsbruck live im TV, Stream und Ticker:

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery +

ZDF Mediathek, Discovery + Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Zwei der DSV-Adler dürfen sich nach zwei von vier Springen noch Hoffnungen auf das Tournee-Podium machen. Am besten platziert ist vor dem Event in Innsbruck Felix Hoffmann, der als Vierter in Schlagdistanz zu den Österreichern Jan Hörl und Stephan Embacher liegt. Der Spitzenreiter Domen Prevc dürfte bereits außer Reichweite sein.

Philipp Raimund geht als Sechster in die Qualifikation und hat ebenfalls noch Tuchfühlung zu den oberen Plätzen. Zu den weiteren deutschen Startern gehören Pius Paschke (25.) sowie Andreas Wellinger (39.) und Karl Geiger (49.).

Vierschanzentournee: Die Besonderheit am Bergisel

Innsbruck ist bei der Vierschanzentournee nicht nur häufig von vorentscheidender Bedeutung, das Bergisel-Skistadion hat auch noch eine weitere Besonderheit. Als einziger der vier Austragungsorte hat es einen Gegenhang, der der Schanze gegenüberliegt - der in den Kessel wehende Wind kann daher eine besonders große Rolle spielen.