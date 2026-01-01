Vierschanzentournee: Österreich-Star beklagt "nicht faire" Bedingungen in Garmisch

Maximilian Lotz 01.01.2026 • 20:15 Uhr Österreichs Tournee-Hoffnung Jan Hörl hadert nach dem zweiten Springen in Garmisch-Partenkirchen mit den Bedingungen.

Dominator Domen Prevc segelt wohl unaufhaltsam dem Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee entgegen: Der Vorsprung vor dem ersten Verfolger Jan Hörl in der Gesamtwertung beträgt bereits 15 Punkte. Aber hätte der Abstand womöglich geringer ausfallen können?

Das ließ jedenfalls Hörl selbst anklingen, der nach dem zweiten Springen in Garmisch-Partenkirchen über ungleiche Bedingungen klagte. „Bei meinem zweiten Sprung war es leider nicht fair“, sagte der 27-jährige Österreicher.

Worum ging es? Unmittelbar vor seinem Sprung wurde der Anlauf verkürzt und um eine Luke nach unten gesetzt, zugleich nahm der Rückenwind zu.

Vierschanzentournee: Hörl beklagt unfaire Bedingungen beim Neujahrsspringen

„Der zweite (Sprung) war eine zache Partie. Das war von den Bedingungen her sehr schwer. Ich habe mich irgendwie gerettet, aber ganz fair war es jetzt nicht“, sagte Hörl, der nach 141,0 Metern im ersten Versuch bei seinem zweiten bei 131,5 Metern landete.

Insgesamt reichte es für Hörl beim Neujahrsspringen aber mit 287,7 Punkten zu Rang zwei hinter Prevc (303,1 Punkte) - weswegen Hörl sich auch nicht lange mit dem Ärger über die Anlaufverkürzung aufhielt.

„Der zweite Platz ist natürlich megacool und ich freue mich auch für Stephan (Embacher) und seinen dritten Platz. Die Jungen im Team pushen uns mit ihren Leistungen und wir müssen uns extrem strecken. Diese Kombination funktioniert ganz gut“, ergänzte Hörl.