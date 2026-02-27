Raimund am Kulm mit Luft nach oben

SID 27.02.2026 • 14:41 Uhr In der Qualifikation beim Skiflug-Weltcup in Bad Mitterndorf belegt der Olympiasieger keinen der vorderen Plätze.

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat sich bei der Rückkehr auf die Schanze nach den goldenen Tagen von Val di Fiemme in solider Form präsentiert, muss sich beim Fliegen in Bad Mitterndorf aber für seinen ersten Weltcuperfolg noch deutlich steigern.

In der Qualifikation vom Riesenbakken am Kulm in der Steiermark kam der Oberstdorfer mit einem Flug auf 206,0 m auf Platz 17, wackelte dabei deutlich bei der Landung.

Bester in der Vorentscheidung für den Wettkampf am Samstag (13.30 Uhr) war Super-Team-Olympiasieger Stephan Embacher (Österreich) mit 219,0 m, Weltmeister Domen Prevc (Slowenien) kam auf Platz drei.

Zwei Norweger werden disqualifiziert

Vor Raimund landeten aus dem deutschen Team Karl Geiger (12.) und Andreas Wellinger (15.). Auch Pius Paschke (29.), Luca Roth (35.) und Felix Hoffmann (36.) erreichten glanzlos den Wettkampf.

Für Negativschlagzeilen sorgten erneut die Norweger, von denen zwei wegen Unregelmäßigkeiten am Anzug disqualifiziert wurden. Benjamin Östvold erwischte es dabei zum 15. Mal (!) seit 2019 in einem internationalen Wettkampf. Auch der Slowene Anze Lanisek wurde am Freitag aus dem Verkehr gezogen.