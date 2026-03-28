Emotionaler Abschied für Skisprung-Legende Schmid

Moritz Thienen 28.03.2026 • 17:00 Uhr Zum Ende der Karriere von Skispringerin Katharina Schmid wird es nochmal emotional. In Planica wird sie von Familie, Freunden und Weggefährten gefeiert.

Eine große Karriere geht emotional zu Ende. Skispringerin Katharina Schmid sprang beim Skifliegen in Planica zum allerletzten Mal im Weltcup und flog auf Platz 13.

Das sportliche Ergebnis stand jedoch im Hintergrund. Vielmehr ging es darum, Schmid nochmal für ihr unglaubliches Lebenswerk zu feiern. Deshalb warteten im Auslaufbereich zahlreiche Weggefährten, Freunde und Familie und feierten die 29-Jährige.

Mitten in der Jubeltraube dabei waren auch die Skisprung-Stars Karl Geiger und Andreas Wellinger. Geiger nahm Schmid sogar auf die Schultern, anschließend folgte die obligatorische Sektdusche, die die Skisprung-Legende mit einem großen Strahlen im Gesicht über sich ergehen ließ.

Anschließend merkte man Schmid das emotionale Wechselbad der Gefühle so richtig an. Sie strahlte weiter, aber auch ihre Augen wurden schon leicht feucht. „Ich freue mich einfach riesig, dass ich das nochmal miterleben und genießen durfte, mit allen, die jetzt da sind. Schöner hätte man es sich nicht wünschen können“, sagte Schmid nach dem Springen mit feuchten Augen im ZDF.

Skispringen: Schmid gewann zahlreiche Medaillen

Dieser Mix der Gefühle war ihr schon nach dem ersten Durchgang anzumerken: „Es ist total geil. Ich freue mich einfach, hier dabei zu sein. Die Kulisse ist einmalig. Es ist so laut, wenn man oben sitzt. Auch wenn der Sprung nichts war, fühlt es sich sehr geil an.“

Als sie wenig später über ihren anstehenden letzten Sprung sprach, hatte sie schon erste Tränen in den Augen: „Dass die Familie dabei ist, ist so schön. Ich kann es jetzt so richtig genießen. Ich freue mich jetzt auf meinen letzten Sprung.“

Im Springen wurde sie 13. und damit Letzte. Doch das war völlig egal. Das letzte Ziel ihrer großen Karriere, endlich einen Sprung über 200 Meter, hatte sie schon beim Skifliegen in Vikersund geschafft. Beim vorletzten Wettkampf ihrer Karriere sprang sie am vergangenen Wochenende in Norwegen auf 204 Meter.

Zuvor gehörte sie über 15 Jahre lang konstant zur Weltspitze, ging insgesamt 286-mal im Weltcup an den Start und feierte 19 Weltcupsiege im Einzel. Hinzu kommen zehn Medaillen bei Weltmeisterschaften (siebenmal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze) und zwei Silbermedaillen bei Olympischen Spielen.

Bei den Spielen in Italien durfte Schmid als Verdienst für ihre großen Erfolge die deutsche Fahne tragen.

Prevc siegt bei Schmid-Abschied

Im kleinen Feld der besten Springerinnen im Weltcup beim ersten Frauen-Wettkampf in der langen Flug-Geschichte von Planica krönte die Slowenin Nika Prevc ihren herausragenden Winter und baute ihren Saisonrekord auf 18 Siege aus. Die Weltmeisterin, die am Freitag im Training ihren eigenen Skiflug-Weltrekord auf 242,5 m verbessert hatte, setzte sich mit Sprüngen auf 228,5 m und 221,0 m deutlich vor der Norwegerin Eirin Maria Kvandal und der Japanerin Nozomi Maruyama durch.

Beste der drei deutschen Springerinnen war Agnes Reisch als Achte mit Flügen auf 186,0 und 189,0 Meter. Selina Freitag, die in der Vorwoche in Vikersund den deutschen Rekord auf 227,5 m gesteigert hatte, wurde mit 181,0 und 193,0 Metern Zehnte.

Schmid, die bei der WM 2023 in Planica dreimal Gold gewonnen hatte, flog auf 166,0 und 176,0 m. „Planica ist ein ganz besonderer Ort, ich hatte ganz besondere Momente. Es ist ein cooler Ort für den Abschluss“, sagte die Allgäuerin. Jetzt ging eine der größten Skisprung-Karrieren zu Ende und Katharina Schmid durfte sich zurecht nochmal so richtig feiern lassen.

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