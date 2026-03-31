Heiße Spur: Wechselt Horngacher jetzt zur Konkurrenz?

Karina Präg 31.03.2026 • 14:35 Uhr Die Zukunft vom scheidenden Bundestrainer Stefan Horngacher ist ungewiss. Eine heiße Spur führt jetzt aber zurück nach Polen.

Die berufliche Zukunft von Stefan Horngacher ist noch ungewiss. Eine heiße Spur führt jetzt aber zum polnischen Skisprung-Team.

Zur Erinnerung: Horngacher absolvierte am Sonntag seinen letzten Wettkampf in seiner Funktion als deutscher Bundestrainer. Den Abschied vom DSV hatte er bereits frühzeitig in der Saison angekündigt. Dabei war aber auch immer klar, dass er im weiteren Karriere-Verlauf dem Sport verbunden bleiben möchte.

Vor seiner Tätigkeit beim DSV arbeitete Horngacher bereits als Trainer in Polen. Dort trainierte er unter anderem den polnischen Volkshelden Kamil Stoch, der am Sonntag seine Karriere beendete. Nun scheint eine Rückkehr zum polnischen Skiverband möglich zu sein.

Horngacher könnte Spezialistenteam in Polen aufwerten

Das polnische Sportportal sport.pl berichtet, dass Horngacher kurz vor einem Comeback als Sportdirektor stehe. Polens Trainer Maciej Maciusiak würde das durchaus begrüßen, wie er bei Interia ausführte: „Es ist noch zu früh, um etwas Konkretes zu sagen. Jeder Spezialist, der uns helfen und dem Team beitreten möchte, ist herzlich willkommen. Je mehr Leute wir zur Verfügung haben, desto besser.“

In Polen könnte Horngacher Teil eines großen Umbruchs sein. Wie der polnische Nationaltrainer ankündigte, möchte er auf jeden Fall das Trainer- und Spezialistenteam verstärken.

Gleichzeitig stünden aber auch grundlegende Änderungen in Bezug auf die Athleten im Raum. „Es wird definitiv Änderungen in den Teams geben. Ich würde am liebsten nur junge Athleten einsetzen, aber noch sind nicht alle auf Weltcup-Niveau. Trotzdem wird jeder die gleiche Chance haben, im Weltcup zu springen“, umriss Maciusiak das angepeilte Vorgehen.

Horngacher-Nachfolger noch nicht verkündet

Die letzte Skisprung-Saison lief für die erfolgsverwöhnten polnischen Stars alles andere als zufriedenstellend. Einzig Kacper Tomasiak konnte auf sich aufmerksam machen. Bei den Olympischen Winterspielen in Italien gewann der erst 19-Jährige drei Medaillen.