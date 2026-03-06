Skisprung-Star auf Irrfahrt: Nikaido kann Dubai verlassen

SID 06.03.2026 • 08:48 Uhr Über Istanbul und Warschau soll es für den Japaner zum Weltcup nach Finnland gehen.

Ende einer Odyssee: Japans gestrandeter Skisprung-Star Ren Nikaido kann Dubai nach einer knappen Woche verlassen und will ab Samstag beim Weltcup in Lahti antreten. Wenn denn jetzt alles glatt geht - und das ging es bislang bei seiner rund zehntägigen „Welttournee“ so gar nicht.

„Finally“ - endlich! Das schrieb Nikaido auf einem Abschiedsbild aus Dubai, der vorläufigen Sackgasse auf dem Weg nach Europa. Der dreimalige Medaillen-Gewinner von Predazzo wollte eigentlich nach seinen höchst erfolgreichen Olympischen Spielen nur ein paar erholsame Tage in seiner Heimat verbringen und reiste von Italien aus nach Japan.

Ab da ging aber fast alles schief: Als Nikaido Mitte vergangener Woche zurück nach Europa zum Skiflug-Weltcup nach Bad Mitterndorf/Österreich jetten wollte, streikte zunächst die Technik im Flieger. Nikaido musste raus aus dem Flugzeug und aufgrund des Nachtstartverbots am Tokioter Airport Narita auf den nächsten Tag umbuchen.

Unglücklicherweise wählte er eine Route über die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort traf er ohne Gepäck ein und blieb dann bei der Zwischenlandung am vergangenen Samstag hängen, weil aufgrund der Kriegshandlungen in der Region der Luftraum gesperrt wurde.