Skisprung-Urgestein vor Karriereende!

Fettner hofft auf perfektes Karriereende

Die Sorgen des Routiniers sind nachvollziehbar. Die österreichischen Springer haben in der vergangenen Saison nicht nur den Weltcup klar dominiert, sondern sind auch in sämtlichen Nachwuchsklassen quasi unantastbar. Schon im vergangenen Winter musste Fettner immer wieder in den zweitklassigen Continental-Cup, obwohl er leistungstechnisch überzeugte. So verpasste er das Weltcup-Podium beim Springen in Lahti mit Platz vier nur knapp.