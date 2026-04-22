Skisprung-Legende wird bald 45 - aber will es nochmal wissen!

Mette Bech 22.04.2026 • 07:12 Uhr Für Skisprung-Star Simon Ammann wartet die 30. Wintersaison. Trotz seines Alters hat der Schweizer mit 44 Jahren noch nicht genug und plant, seine Karriere fortzusetzen.

Skisprung-Ikone Simon Ammann hat eine enttäuschende Wintersaison hinter sich und verpasste die achte Olympia-Teilnahme. Doch trotz der enttäuschenden Leistungen entschied sich der 44-Jährge für eine Fortführung seiner Karriere. Somit wartet die 30. Weltcup-Saison auf den Schweizer.

„Simon macht weiter. Ich werde mit ihm die neue Saison planen“, verkündete Cheftrainer Bine Norcic im Gespräch mit der Schweizer Zeitung Blick. Der viermalige Olympiasieger, der im Juni 45 wird, verlor in der vergangenen Wintersaison zwischenzeitlich seinen Weltcup-Startplatz und pendelte zwischen A- und B-Kader.

Skispringen: Simon Ammann macht weiter

Auch seinen Startplatz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina und d’Ampezzo 2026 musste er aufgrund von schwachen Leistungen an den 19-jährigen Felix Trunz abgeben. In der Gesamtwertung schloss AMMANN seine 29. Weltcup-Saison mit 41 Punkten auf dem geteilten 46. Rang ab.

Die Vorbereitung für die kommende Saison beginnt für das Team aus der Schweiz im Mai. „Er ist sehr motiviert. Ich bin überzeugt, dass wir im Sommer weitere Schritte nach vorne machen können“, sagte Norcic optimistisch.