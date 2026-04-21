Trainer enthüllt Zukunft von Skisprung-Legende

Mette Bech 21.04.2026 • 18:12 Uhr Für Skisprung-Star Simon Ammann wartet die 30. Wintersaison. Trotz seines Alters hat der Schweizer mit 44 Jahren noch nicht genug und plant, seine Karriere fortzusetzen.

Skisprung-Ikone Simon Ammann hat eine enttäuschende Wintersaison hinter sich und verpasste die achte Olympia-Teilnahme. Doch trotz der enttäuschenden Leistungen entschied sich der 44-Jährge für eine Fortführung seiner Karriere. Somit wartet die 30. Weltcup-Saison auf den Schweizer.

„Simon macht weiter. Ich werde mit ihm die neue Saison planen“, verkündete Cheftrainer Bine Norcic im Gespräch mit der Schweizer Zeitung Blick. Der viermalige Olympiasieger verlor in der vergangenen Wintersaison zwischenzeitlich seinen Weltcup-Startplatz und pendelte zwischen A- und B-Kader.

Neue Motivation für die 30. Weltcup-Saison

Auch seinen Startplatz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina und d’Ampezzo 2026 musste er aufgrund von schwachen Leistungen an den 19-jährigen Felix Trunz abgeben. In der Gesamtwertung schloss der 44-Jährige seine 29. Weltcup-Saison mit 41 Punkten auf dem geteilten 46. Rang ab.