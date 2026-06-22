Olympia-Star: Prämien-Zoff beigelegt

Johannes Vehren 22.06.2026 • 23:22 Uhr Nach seinen drei gewonnenen Medaillen bei den Olympischen Winterspielen muss der polnische Skispringer Kacper Tomasiak lange auf seine Prämien warten. Der entstandene Zoff ist nun beendet.

Der Prämien-Zoff zwischen Skispringer Kacper Tomasiak und dem Nationalen Olympischen Komitee (NOK) von Polen ist beendet. Der 19-Jährige gewann im Februar drei Medaillen bei den Olympischen Winterspielen, musste aber im Anschluss lange auf die vom Komitee versprochenen Prämien warten.

Wie nun bekannt wurde, hat Tomasiak zum einen von Sponsor Profbud eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Großraum Warschau im Wert von 230.000 Euro bekommen. „Meine Eltern haben mir bei der Auswahl geholfen. Hätte ich alleine aussuchen müssen, wäre es wahrscheinlich schwieriger geworden“, erklärte Polens Olympiaheld bei Fakt. Zum anderen zahlte das NOK 470.000 Euro an den Skispringer aus.

Prämie nicht erhalten: Mutter macht öffentlich Druck

Anfang Mai machte Tomasiaks Mutter öffentlich, dass ihr Sohn die versprochenen Prämien bis dato nicht erhalten hatte. Sie drohte, einen Anwalt einzuschalten.