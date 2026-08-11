Skispringen: Olympiasieger Raimund "muss noch bisschen arbeiten"

SPORT1 11.08.2026 • 12:24 Uhr Skispringer Philipp Raimund präsentiert sich stark beim Sommer-Grand-Prix in Courchevel. Der deutsche Olympiasieger weiß ganz genau, warum er sich zweimal Daniel Tschofenig geschlagen geben musste.

Philipp Raimund ist beim Sommer-Grand-Prix in Courchevel zweimal haarscharf am Sieg vorbeigeschrammt und wusste unmittelbar nach dem zweiten Platz auch, woran es gelegen hat.

„Heute war es ein bisschen von der Landung her leider nicht so, dass es mir ganz so reingepasst hat, dass es am Ende noch für einen Sieg gereicht hat“, sagte der deutsche Olympiasieger nach dem zweiten Einzelwettbewerb am Sonntag.

Bei Raimund überwog die Zufriedenheit

Wie schon am Vortag musste sich der Olympiasieger von 2026 nur Daniel Tschofenig geschlagen geben. Der Österreicher feierte in Courchevel einen Doppelsieg, während der DSV-Adler an beiden Tagen Rang zwei belegte. Am Sonntag fehlten Raimund nach Sprüngen auf 123 und 132 Meter lediglich 1,2 Punkte auf den Sieger.

Trotz der knapp verpassten Premiere überwog bei dem 26-Jährigen die Zufriedenheit. „Ich bin mit heute sehr zufrieden“, erklärte er nach dem Wettbewerb. Vor allem der zweite Sprung zeigte, dass der Deutsche bereits früh in der Saison auf hohem Niveau unterwegs ist.

Olympiasieger kennt sein Verbesserungspotenzial

Kurios: Das Szenario erinnert stark an das Vorjahr, denn auch 2025 belegte Raimund bei beiden Einzelwettkämpfen in Courchevel jeweils den zweiten Platz. „Es hat tatsächlich genauso angefangen wie letztes Jahr auch“, stellte er fest.

Statt sich über die verpassten Siege zu ärgern, richtete der Skispringer den Blick nach vorne. Die Ergebnisse wertete er als Bestätigung seiner Entwicklung, gleichzeitig erkannte er weitere Reserven. „Ich glaube, es ist gut zu sehen, dass ich noch ein paar Aufgaben vor mir habe, dass ich auf jeden Fall noch Potenzial habe zum Besserwerden“, sagte der DSV-Springer.

Gerade das macht die beiden Podestplätze für ihn besonders wertvoll. Obwohl noch nicht alles perfekt zusammenpasse, könne er bereits mit der Spitze mithalten. „Ich weiß, ich muss noch ein bisschen was arbeiten“, betonte Raimund abschließend.