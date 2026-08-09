Skispringen: Nächster Erfolg für die DSV-Adler

Felix Kunkel 09.08.2026 • 22:54 Uhr Skispringer Philipp Raimund unterstreicht seine gute Form beim Sommer-Grand-Prix und landet erneut auf dem Podest.

Auch bei seinem zweiten Auftritt beim Sommer-Grand-Prix hat Philipp Raimund überzeugt. Der Olympiasieger von 2026 landete am Sonntag im französischen Courchevel wie bereits am Vortag auf dem zweiten Platz.

Der Sieg ging erneut an den Österreicher Daniel Tschofenig, der sich mit gerade einmal 1,2 Punkten Vorsprung vor dem DSV-Adler durchsetzte.

Raimund kam im ersten Durchgang auf 123 Meter, im zweiten ließ der 26-Jährige starke 132 Meter folgen. Tschofenig reichten Sprünge auf 125,5 und 128,5 Meter zum erneuten Sieg. Landsmann Stefan Kraft wurde Dritter.

Skispringen: Wellinger erneut zweitbester Deutscher

Andreas Wellinger sicherte sich derweil das nächste Top-Ten-Ergebnis. Der Olympiasieger von 2018 beendete den Wettkampf am Sonntag auf dem zehnten Platz. Am Vortag war er Achter geworden.

Auch die weiteren deutschen Starter erreichten den zweiten Durchgang. Felix Hoffmann (26.), Karl Geiger (27.) und Pius Paschke (28.) hatten aber wie am Samstag nichts mit den Top-Platzierungen zu tun.