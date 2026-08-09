Skispringen: Deutsches Duo mischt wieder vorne mit

Jannis Blank 09.08.2026 • 14:00 Uhr Philipp Raimund und Andreas Wellinger mischen in der Qualifikation von Courchevel vorne mit. Während alle fünf DSV-Adler das Ticket für den Wettkampf lösen, setzt an der Spitze vor allem die österreichische Konkurrenz ein Ausrufezeichen.

Die deutschen Skispringer Philipp Raimund und Andreas Wellinger haben bei der Qualifikation für den zweiten Einzelwettkampf des Sommer-Grand-Prix in Courchevel erneut vorne mitgemischt. Raimund landete mit 125,5 Metern als bester Deutscher auf Rang fünf, Wellinger belegte mit 122 Metern den neunten Platz.

Auch die weiteren DSV-Adler lösten das Ticket für den Wettkampf am Sonntag. Pius Paschke wurde mit 124 Metern 21., Karl Geiger kam mit 106,5 Metern auf Rang 38. Felix Hoffmann komplettierte als 49. das deutsche Quintett im Einzel.

Tschofenig führt ÖSV-Dreifacherfolg an

Schon am Vortag hatten die DSV-Adler in Courchevel einen starken Eindruck hinterlassen. Raimund sprang im ersten Einzel auf das Podest, auch Wellinger mischte vorne mit.

An der Spitze dominierten die Österreicher. Daniel Tschofenig bestätigte nach seinem Sieg am Samstag seine starke Form und gewann die Qualifikation mit einem Sprung auf 130 Meter. Hinter ihm komplettierten Jan Hörl (128,5 m) und Stephan Embacher (132,0 m) den österreichischen Dreifacherfolg.

Zwischen das ÖSV-Trio und Raimund schob sich lediglich der Schweizer Gregor Deschwanden auf Rang vier. Johann Andre Forfang sprang mit 133 Metern zwar am weitesten, belegte aufgrund der unterschiedlichen Anlaufluken aber nur Platz sechs. Sommer-Grand-Prix-Gesamtleader Naoki Nakamura wurde Siebter.

Disqualifikation nach starkem Sprung

Für Aufsehen sorgte Danil Vassilyev. Der Kasache war nach einem Sprung auf 127 Meter zunächst gemeinsam mit Deschwanden auf Rang vier geführt worden, wurde wenige Minuten später jedoch disqualifiziert. Grund waren um vier Millimeter nicht regelkonforme Hosenbeine an seinem Sprunganzug.

Auch der Franzose Ari Repellin wurde disqualifiziert. Für die fünf qualifizierten DSV-Adler geht es am Sonntagabend ab 18 Uhr im zweiten Einzel von Courchevel um die nächsten Punkte im Sommer-Grand-Prix. Vor allem Raimund und Wellinger dürfen nach ihren Top-Ten-Plätzen in der Qualifikation auf eine gute Rolle hoffen.