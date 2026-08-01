Skisprung-Auftakt ohne DSV-Stars

SPORT1 01.08.2026 • 11:33 Uhr Der DSV reist zum Sommer-Grand-Prix-Auftakt in Wisla mit dem Nachwuchs an. Geiger, Wellinger & Co. greifen erst in Courchevel ein.

Der Deutsche Skiverband (DSV) setzt zum Auftakt des Sommer-Grand-Prix 2026 in Wisla auf eine kleine Nachwuchs-Formation – die Topnamen fehlen.

Auf der Adam-Małysz-Schanze stehen bei den Männern nur drei Springer im deutschen Aufgebot. Die etablierten Kräfte sollen erst in der kommenden Woche in Courchevel in die internationale Wettkampfphase einsteigen. Auch Domen und Nika Prevc werden den Auftakt des Skisprung-Sommer-Grand-Prix verpassen.

Finn Braun, Luca Roth und Adrian Tittel bekommen in Wisla die Chance, sich unter Wettkampfbedingungen zu zeigen.

„Zum Abschluss der ersten Phase der Sommer-Vorbereitung schicken wir drei Athleten nach Wisla zum Grand-Prix-Auftakt. Nach Polen fahren drei junge, sich entwickelnde Sportler, für die es die erste Standortbestimmung ist“, erklärte Bundestrainer Andreas Mitter in einer DSV-Mitteilung: „Es wäre gut, wenn sie diese Chance nutzen. Das Ziel ist, dass einer von ihnen Punkte holt – und vielleicht gelingt sogar ein Platz in den Top Ten.“

DSV-Stars in Frankreich am Start

Mitter, der als neuer Chefcoach die Nachfolge von Stefan Horngacher angetreten hat, plant den Einstieg der übrigen Mannschaft beim zweiten Sommer-Grand-Prix-Stopp in Frankreich.

„Der Rest des Teams beginnt die Starts in Courchevel. Dort werden Karl Geiger, Felix Hoffmann, Pius Paschke, Philipp Raimund und Andreas Wellinger antreten“, sagte der 44-jährige Österreicher.

Auch bei den Frauen reist Deutschland in Wisla nicht mit dem prominentesten Personal an. Unter Cheftrainer Heinz Kuttin fehlen Selina Freitag, Agnes Reisch und Emely Torazza.

Kuttin setzt auf eine Mischung aus Erfahrung und Entwicklung – mit dem klaren Auftrag, im Sommer-Grand-Prix früh Punkte zu sammeln. „Wir fahren mit sechs Athletinnen nach Wisla. Wir stellen unsere erfahrenste Springerin sowie ein junges Team“, sagte Kuttin in der DSV-Mitteilung.