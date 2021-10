WWE? AEW? ROH entlässt alle Wrestler - zahlreiche neue Free Agents

In den vergangenen Jahren wurde ROH zunehmend zum Opfer des eigenen Erfolgs, der auch in andere Ligen hineinwirkte: Noch mehr als der erwartbare Verlust vieler Talente an WWE schmerzte zuletzt, dass der Marktführer mit dem Konzept des Drittkaders NXT (vor dessen Richtungswechsel in diesem Herbst) massiv in die von ROH besetzte Nische drang.