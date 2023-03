WWE-RIvale AEW: Emotionales Comeback nach beängstigendem Drama

Adam Cole besiegt Daniel Garcia in Comeback-Match

Der 33 Jahre alte Cole war zuletzt Ende Juni beim Pay Per View Forbidden Door im Ring aktiv, wo er nach einer missglückten Aktion zusammengebrochen war und ärztliche Behandlung gebraucht hatte.

Rousey überrascht mit brisanter Kritik an WWE

Wie sich danach zeigte, brachte die Verletzungsserie nicht nur Coles Karriere, sondern auch seine Lebensqualität in Gefahr: Cole berichtete von einem Martyrium mit ständigen Arztbesuchen, täglichen Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen, er hätte keine über 15 Minuten langen Autofahrten mehr ausgehalten, ohne sich zu erbrechen. Er hätte auch immer wieder Angstzustände erlitten, sei drei Uhr nachts mit Herzrasen aufgewacht.

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So läuft WWE im deutschen TV und auf dem WWE Network

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 29. März 2023:

AEW International Title Match: Orange Cassidy (c) besiegt The Butcher

IWGP United States Title Match: Kenny Omega (c) besiegt Jeff Cobb

The Blackpool Combat Club besiegen Dalton Castle & The Boys

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

Im zweiten zentralen Match des Abends feierte Kenny Omega eine Woche nach seinem Triumph über das mexikanische Phänomen Vikingo einen weiteren Sieg über einen Gaststar aus einer internationalen Partnerliga: Der Kanadier rang das von der Japan-Liga NJPW entsandte Schwergewicht Jeff Cobb nieder - Mitglied der Gruppierung United Empire des bei NJPW mit Omega rivalisierenden Will Ospreay. In dem Match stand der IWGP US Title auf dem Spiel, den Omega Ospreay zu Beginn des Jahres im legendären Tokyo Dome abgenommen hatte.