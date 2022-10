CM Punk von AEW in Schimpf und Schande abserviert - neue Enthüllungen

Zu dem Bericht passt auch ein weiterer Report von Fightful, demnach hätte Jericho Punk schon nach dem Eklat bei All Out zur Rede gestellt und ihn als „Kabinen-Krebsgeschwür“ und Schaden für die Liga bezeichnet. Jericho hatte diese Haltung jüngst auch schon durchschimmern lassen, als er bei Twitter einen Beitrag mit einem Like versah, in dem Punk „toxisch“ genannt wurde.