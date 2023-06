WWE: Rekord-Quote! Die Liga boomt dank Epos um Roman Reigns wie lange nicht

Die aktuelle SmackDown-Episode erreichte in den USA ein Rating von 0,73 in der Kernzielgruppe der 18- bis 49-Jährigen. Das bedeutete für TV-Partner Fox nicht nur einen über 40-prozentigen Anstieg im Vergleich zur Vorwoche, es war auch die beste Quote in der Zielgruppe seit mehreren Jahren. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)