Eine Ikone des Wrestling macht Schluss

Hiroshi Tanahashi, einer der besten und populärsten Showkämpfer der Geschichte, hat das Ende seiner aktiven Karriere angekündigt. Tanahashi, im Hauptjob mittlerweile Präsident der japanischen Liga NJPW, deren Aushängeschild er lange war, wird am 4. Januar 2026 das letzte Mal in den Ring steigen - bei der Show Wrestle Kingdom im Tokyo Dome, der wichtigsten Veranstaltung in seiner Heimat. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Wrestling)