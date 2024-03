WWE-Rivale AEW enthüllt riesigen Personal-Coup - und weiteres Beben

Und es war nicht die einzige große Neuigkeit einer vollgepackten ersten Episode nach dem emotionalen Abschied von Legende Sting beim Pay Per View Revolution am Sonntag.

Okada formiert mit Young Bucks eine neue „Elite“

Der 36 Jahre alte Okada war in den vergangenen knapp eineinhalb Jahrzehnten der größte Star der japanischen Liga NJPW - ehe er zu Beginn des Jahres den für einen Star seines Ranges beispiellosen Schritt verkündete, seiner Heimat den Rücken zu kehren und in einer anderen Liga neu anzufangen.

Okadas Debüt wurde nun von einer weiteren überraschenden Entwicklung begleitet: Er schloss sich unerwartet den in den vergangenen Wochen als machtversessene Erzschurken neu erfundenen AEW-Mitgründern Nicholas und Matthew Jackson (The Young Bucks) an und formierte eine neue Inkarnation der Gruppierung The Elite.