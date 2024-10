WWE-Champion trauert um Weggefährten: "Er war ein wirklich toller Mann"

Joe Koff fädelte 2011 wegweisenden Deal ein

Der 1951 geborene Koff arbeitete viele Jahrzehnte lang in der TV-Industrie, war aber auch von Kindheit an ein Wrestling-Fan. Beruflich kam er erstmals mit der Branche in Berührung, als er für einen Lokalsender arbeitete, der die Liga Championship Wrestling from Florida übertrug – wo einst Codys Vater Dusty Rhodes seine Legende entscheidend begründet hatte.