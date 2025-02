Krebs-Tod mit 53: Das Wrestling verliert eine weitere Legende

Der japanische Edeltechniker Osamu Nishimura ist mit 53 Jahren an Krebs verstorben. Nishimura war auch oft in Deutschland aktiv.

Rund zwei Wochen nach dem Tod von Gran Hamada trauert die Wrestling-Welt um eine weitere weitgereiste Legende aus Japan: Osamu Nishimura ist im Alter von 53 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben.

Nishimura hielt in seiner über 30 Jahre langen Karriere Titel auf drei Kontinenten, war unter dem Banner von WCW und ECW und auch in Deutschland aktiv.

Aktiv für NJPW, ECW und in Deutschland

Nishimura war in seiner Heimatliga NJPW vor allem als Tag-Team-Wrestler erfolgreich, er gewann die IWGP Tag Team Title zweimal - einmal mit WWE Hall of Famer Tatsumi Fujinami, einmal mit Weggefährte Hiroyoshi Tenzan, mit dem er 2003 auch die prestigereiche G1 Tag League gewann.

Der speziell bei Grifftechniken enorm versierte Nishimura erweiterte sein Repertoire in jungen Jahren mit ausgedehnten Aufenthalten in Amerika in Europa. Bei einem Intermezzo für Paul Heymans einstige Underground-Kultliga ECW bestritt er Matches gegen Shane Douglas, Sabu, Dean Malenko und Chris Benoit, die NJPW-Kooperation mit dem früheren WWE-Rivalen WCW bescherte Nishimura auch ein Match mit Ric Flair.