Wrestling-Ikone nimmt nach 30 Jahren emotional Abschied

Meiko Satomura, eine der besten und am meisten geachteten Wrestlerinnen der Geschichte und zuletzt auch Titelträgerin bei WWE, ist mit einem letzten Match in ihrer Heimat Japan in den Ruhestand gegangen. Zahlreiche große Namen der Szene wohnten der Abschiedszeremonie bei, mehrere WWE-Stars schickten Videogrüße.

Ihr Abschiedsmatch bestritt Satomura nun wieder unter dem Banner ihrer Sendai-Promotion: In der traditionsreichen Korakuen Hall in Tokio tat sie sich mit der jungen Manami zusammen und besiegte ihre alte Rivalin Aja Kong und den aktuellen Sendai-Girls-Champion Chihiro Hashimoto. Als Zugabe taten sich Satomura und Schwergewicht Kong noch für ein gemeinsames Match gegen fünf Gegnerinnen zusammen.

Am besonders bewegenden Ende der Show wurde Satomura ein letztes Mal vom Ringsprecher angekündigt, die Fans fluteten den Ring dann mit Luftschlangen, eine traditionelle Ehrbekundung im japanischen Wrestling. In einer Social-Media-Nachricht an ihre Fans versprach Satomura, sich von nun an noch mehr hinter den Kulissen dem Frauenwrestling der neuen Generation zu widmen.