Wrestling-Ära endet nach 31 Jahren

Tiger Mask: Ein legendärer Wrestling-Charakter

Tiger Mask IV: Rücktritt nach 31 Jahren

Tiger Mask IV hielt sechsmal den Junior Heavyweight Title von NJPW sowie zweimal den Tag-Team-Titel der Division - einmal in einem „Dream Team“ mit Jushin Thunder Liger, einem anderen legendären Maskenmann. Zweimal triumphierte Yamazaki auch im Best-of-the-Super-Juniors-Turnier, zwischen 2007 und 2008 hatte er einige Auftritte in den USA bei TNA.

Am Sonntag verlor Tiger Mask IV bei der Show New Japan Soul in der Korakuen Hall in Tokio ein Match gegen den ebenfalls bald aus dem Ring zurücktretenden NJPW-Präsidenten Hiroshi Tanahashi. Danach verkündete er im Gespräch mit den Reportern hinter den Kulissen sein Karriere-Ende in 12 Monaten, wie Tokyo Sports berichtet.