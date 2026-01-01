Wrestling-Überraschung: "Die lebende Legende ist hier!"

Vor siebeneinhalb Monaten schockierte sein Bruch mit dem langjährigen Arbeitgeber die Wrestling-Welt, nun ist einer der größten Stars der Showkampf-Hochburg Japan zurück in der Heimat - wenn auch an einer anderen Wirkungsstätte.
Wrestling-Überraschung in Japan
Beim Neujahrs-Event der Liga Pro Wrestling NOAH in der Tokioter Budokan Hall hat Tetsuya Naito sein unangekündigtes Comeback in Japan gefeiert. Der frühere World Champion der Traditionsliga New Japan Pro Wrestling sicherte sich bei der kleineren Konkurrenzliga auch gleich wieder einen Titel.
Naito erwies sich - nicht ganz unerwartet - als Mystery-Partner seines Weggefährten BUSHI, als der die bisherigen Tag-Team-Champions Kenoh und Naomichi Marufuji um die GHC Tag Team Titles herausforderte. „Die lebende Legende ist hier“, kommentierte das TV-Team den gewohnt opulenten Masken-Einzug Naitos.
Nach einem Pinfall des maskierten BUSHI gegen Marufuji triumphierten die wiedervereinten Tranquilos de Japon und etablierten sich damit direkt an der Spitze der Tag-Team-Division der Promotion.
Der charismatische Naito hatte im April nach 20 Jahren seine Heimatbasis NJPW verlassen, ebenso wie BUSHI - Berichten zufolge waren finanzielle Differenzen ausschlaggebend für den späten Neuanfang des 43-Jährigen.
Der einstige Rivale von Topstars wie Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada, Kenny Omega, Will Ospreay und Chris Jericho war seitdem von der Bildfläche der großen Ligen verschwunden, bestritt aber eine Reihe von internationalen Gastspielen bei kleinen Ligen in England, Spanien, China und Singapur - und auch bei einem Event der deutschen Liga wXw in Oberhausen.
Nun ist NOAH mit dem Engagement Naitos ein kleiner Coup gelungen, der neue Aufmerksamkeit auf die Liga lenkt - wenige Tage bevor in Japan alle Augen auf den traditionellen Jahreshöhepunkt von NJPW gerichtet sein werden. Bei dem Event Wrestle Kingdom 20 wird Legende Hiroshi Tanahashi sein Abschiedsmatch bestreiten - gegen seinen alten Rivalen, den inzwischen bei WWE-Konkurrent AEW aktiven „Rainmaker“ Kazuchika Okada.