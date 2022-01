AEW Rampage: Billys Söhne Austin und Colten Gunn mit Titel-Statement

Danhausen reizte Austin und Colten immer wieder mit dem Spottnamen „Ass Boys“, eine Anspielung auf Billys früheren WWE-Charakter als „Mister Ass“. Der Gag dabei: Billy unterstützt in dieser Auseinandersetzung Danhausen und fordert seine Söhne auf, ihre Identität zu akzeptieren (“Embrace the Assness“). Nun bekommen die beiden ihre bislang größte Chance zu zeigen, was in ihnen steckt, wenn‘s ernst wird.