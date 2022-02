Entsteht hier ein Wrestling-Superstar? AEW treibt Wardlow-Story bei Rampage voran

Die Andeutung, dass Wardlow sich das irgendwann nicht mehr bieten lassen wird, wurden zuletzt immer stärker und waren auch ein Element in der MJF-Fehde mit CM Punk - in der MJF Wardlow vorschickte und Wardlow am Ende selbst den sicher wirkenden Sieg kostete, weil er ihn so lange von außen davon abhielt, das Match zu beenden, bis Wardlow in einen Konter Punks lief.