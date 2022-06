AEW Dynamite: Große Enthüllung nach Double or Nothing - Ikone fordert CM Punk

- Im abschließenden Match der Show triumphierte Ex-Champion Jon Moxley über den jungen Daniel Garcia von der Jericho Appreciation Society. Die Fehde der JAS gegen Moxley, Bryan Danielson, Eddie Kingston, Santana und Ortiz geht auch darüber hinaus weiter: Die fünf Publikumslieblinge forderten die „Sports Entertainer“ um Jericho nach dem blutigen „Anarchy in the Arena Match“ am Sonntag zur nächsten großen Schlacht: einem an die WCW-Tradition „War Games“ anknüpfenden „Blood-and-Guts“-Käfigmatch.