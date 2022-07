AEW: Populäres Wrestling-Duo Santana und Ortiz hat sich real zerstritten

„Die beiden verstehen sich nicht mehr“, erklärte Weggefährte Konnan in seinem Podcast Keepin It 100, nachdem bereits Fightful und der Wrestling Observer entsprechende Spekulationen geschürt hatten. Die mexikanische Legende - außerhalb seiner Heimat vor allem bekannt für seine Zeit bei WCW in den Neunzigern - war früher Manager von Santana und Ortiz und trat auch bei AEW in der Fehde der beiden gegen FTR als ihr Mentor auf.