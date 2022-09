Diese Tränen bewegen die Wrestling-Welt

„Ich rede vor der Kamera nicht viel darüber“, sagt Bowens, der zusammen mit Partner Max Caster vergangene Woche beim TV-Special Grand Slam das Duo Swerve in our Glory (Keith Lee und Swerve Strickland) als Tag-Team-Champions der Liga entthronen durfte: „Es gab eine Zeit, in der ich sehr verwirrt war und es schwer hatte, mich selbst zu akzeptieren.“