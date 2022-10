Wrestling-Horror: Große Sorge um AEW-Topstar Hangman Page - WWE-Leidensgenosse "betet"

Moxley betonte in einer spontanen Ansprache an die Fans genau dies, danach ging AEW wieder zum Story-Geschehen über, als Moxley Rivale MJF zu einem Match an Ort und Stelle herausforderte - der dann stattdessen verkündete, seinen bei All Out gewonnenen Pokerchip bei Full Gear einzulösen, um sich unter ausgeglichenen Bedingungen zu beweisen.