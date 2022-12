AEW / ROH: Deutschsprachiger Star entthront Legende - und läutet neue Ära ein

Der Schweizer Ausnahme-Wrestler Claudio Castagnoli (Cesaro bei WWE) holte sich in der Nacht zum Sonntag zum zweiten Mal den ROH World Title: Bei dem Pay Per View Final Battle holte er sich den Titel von der lebenden Legende Chris Jericho zurück und rückt damit wieder ins Zentrum der in diesem Jahr aufgekauften AEW-Schwesterliga. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)