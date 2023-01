Toter Wrestler Jay Briscoe: Hoffnung für mit ihm verunglückte Tochter

Vertreter einer lokalen Wohltätigkeitsorganisation, die sich um Briscoes Familie kümmern, teilten in einem Facebook-Video mit, dass die 12 Jahre alte Gracie Pugh am Freitag das Gefühl in ihren Beinen zurückbekommen hat. Gracie habe am Freitag wieder kleine Bewegungen unterhalb der Hüfte vollführen können und hätte mit Hilfe eines Rollstuhls auch erstmals ihr Krankenbett verlassen können. Sie werde inzwischen auch nicht mehr künstlich ernährt.