AEW: WWE-Rivale enthüllt bei Dynamite nächste heiße Neuverpflichtung

Das große Comeback des kontroversen Topstars CM Punk ist nun doch geregelt , in seinem Schatten geht auch die Neuverpflichtungs-Offensive von WWE-Rivale AEW weiter.

Davis‘ junger Partner Kyle Fletcher bestritt bei Dynamite ein sehenswertes Match gegen International Champion Orange Cassidy. Nach Cassidys Sieg enthüllte Khan via Twitter den Deal mit Aussie Open und wünschte Davis eine schnelle Genesung.

Aussie Open schon auf 4 Kontinenten erfolgreich

Der 32 Jahre alte Davis und der 24 Jahre alte Fletcher haben sich in den vergangenen Jahren als eines der heißesten Duos der internationalen Independent-Szene hervorgetan. Die beiden hielten bereits Tag-Team-Titel auf vier Kontinenten: Australien, Amerika, Asien und Europa – unter anderem auch die der größten deutschen Promotion wXw (Westside Xtreme Wrestling).

Ihre bislang größte Bühne hatten Aussie Open bei der japanischen, mit AEW kooperierenden Traditionsliga NJPW. Bis zu Davis‘ Verletzung hielten sie dort zuletzt die Tag-Team-Titel sowohl der Hauptliga als auch die des USA-Ablegers NJPW Strong - gewonnen in einem Dreikampf mit den Motor City Machine Guns und dem japanischen „Dream Team“ der Ausnahmewrestler Kazuchika Okada und Hiroshi Tanahashi.

Aussie Open bestritten im vergangenen Jahr unter anderem auch ein hochgelobtes Match gegen FTR, die amtierenden Tag Team Champions von AEW. Auch bei AEW und der Schwesterliga ROH waren Aussie Open schon öfters im Einsatz, zusammen mit Will Ospreay – bei NJPW Anführer ihrer Gruppierung United Empire – waren sie Teil des Turniers um die Trios-Titel und lieferten sich bei ihrem Ausscheiden einen hochklassigen Showdown mit den späteren Champions The Elite (Kenny Omega & The Young Bucks).