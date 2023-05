Wrestling-Paar enthüllt Babyglück bei Pay-Per-View-Einzug

Bei dem Pay Per View AEW Double or Nothing in Las Vegas, in dem Sammy Guevara um den World Title des WWE-Rivalen antrat, enthüllte der Showkampf-Star eine große Neuigkeiten: Zusammen mit seiner Ehefrau und Wrestler-Kollegin Tay Melo verkündete er, dass die beiden Eltern werden. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)