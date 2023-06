"Untolerierbar!" WWE-Rivale AEW feuert bekannte Szenegröße

BJ Whitmer wird Einbruch und „Strangulation“ vorgeworfen

Wie erst jetzt bekannt wurde, saß Whitmer seit dem 4. Juni in der Stadt Boone County in seinem Heimatstaat Kentucky in Haft, ihm wird Einbruch und „Strangulation“, also eine Würgeattacke vorgeworfen. Letzteres ist ein Tatbestand, der wegen seiner Heimtücke im Kontext der Diskussion um partnerschaftliche Gewalt im angloamerikanischen Raum in den vergangenen Jahren verstärkt in den Blickpunkt gerückt ist.