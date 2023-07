AEW Collision: Dritte Ausgabe der neuen Wrestling-Show endet mit Schock-Szenen

CM Punk vs. Samoa Joe - ein legendärer Klassiker

Punk vs. Joe ist die Wiederauflage eines Klassikers, dessen Geschichte 20 Jahre zurückreicht: Bevor die beiden nationale TV-Stars waren, waren sie Kollegen in der damals stilbildenden Independent-Liga ROH (Ring of Honor) und prägten diese gemeinsam.

Für großes Aufhorchen sorgte 2004 ein 60 Minuten langes Duell um den damals von Joe gehaltenen World Title der Liga, der die Karrieren beider beförderte und dazu beitrug, die amerikanische Wrestling-Landschaft zu verändern: Die ROH-Stars begeisterten damals ein größeres Publikum für lange und wrestlerisch ambitionierte Fights, die in den Jahren zuvor bei den großen Ligen WWE und WCW so nicht üblich waren,

Joe war auch beteiligt an dem berühmten „Summer of Punk“ 2005, in dem Punk die WWE-Geschehnisse rund um seine „Pipe Bomb“ 2011 und die Fehde gegen John Cena und Ligaboss Vince McMahon vorwegnahm. Joe war ein Teilnehmer des Matches, in dem Punk seinen World Title an James Gibson (Jamie Noble) verlor. Die ROH-Vergangenheit von Punk, Joe und auch Strong wurde bei AEW - das die Liga vor einiger Zeit aufgekauft hat - zuletzt häufiger in den Blickpunkt gerückt. Joe und Punk standen sich schon einem Six-Man-Team-Match im Hauptkampf der Collision-Premiere gegenüber. (Übler Egomane? Oder genialer Gigant? Das steckt hinter dem Dauer-Wirbel um CM Punk)