WWE-Star wechselt heimlich! Überraschungs-Debüt bei AEW Dynamite

Heimlich, still und leise ist ein allseits respektierter Ringveteran und früherer Champion von WWE zu AEW gewechselt - und hat nun sein Überraschungs-Debüt gefeiert!

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite schlug Roderick Strong bei AEW ein und kam seinem Weggefährten Adam Cole gegen die Jericho Appreciation Society um Legende Chris Jericho zu Hilfe. Kurz darauf bestätigte Ligaboss Tony Khan eine feste Verpflichtung. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Strong war zusammen mit Cole Teil der Undisputed Era, die vor einigen Jahren den WWE-Aufbaukader NXT dominierte und für die eigentlich eine große Zukunft bei RAW oder SmackDown vorherbestimmt schien - zu der es aus für viele rätselhaften Gründen nie kam. Nun war die Wiedersehensfreude spürbar groß, als sich Cole und Strong am Ende des Segments in die Arme fielen.

Der 39 Jahre alte Strong war bei NXT zuletzt Teil der Gruppierung Diamond Mine und im Herbst vergangenen Jahres zuletzt zu sehen. Dass er mehrfach um seine Entlassung gebeten hatte, war ein offenes Geheimnis, noch Mitte März hatte der Wrestling Observer allerdings berichtet, dass er weiter unter WWE-Vertrag sei.

Nun ist der Vertrag offensichtlich entweder ausgelaufen oder doch beendet worden, ohne dass es öffentlich geworden war. Für NXT-Wrestler gilt nach einer Entlassung in der Regel eine 30-tägige „No Compete Clause“ für andere Ligen (für Hauptkader-Stars sind 90 üblich).

Roderick Strong verschaffte sich Respekt in den Indys und bei WWE

Top-Techniker Strong, ein Schüler von Bret Harts verstorbenem Schwager und Ex-Tag-Team-Partner Jim „The Anvil“ Neidhart (Natalyas Vater), ist seit über 20 Jahren aktiv und war viele Jahre lang eines der bekanntesten Gesichter der US-Independent-Szene.

Unter anderem war er World Champion der Liga Ring of Honor, die Khan im vergangenen Jahr aufgekauft hat und für die Strong damit auch wieder antreten kann. Mit dem aktuellen ROH-Champion - Claudio Castagnoli (ehemals Cesaro) aus der Schweiz - stand Strong früher auch schon öfters im Ring.

Der „Messiah of the Backbreaker“ ist nun Teil einer Verpflichtungs-Offensive, die auch im Kontext des Aufbaus eines dritten Kaders für die neue Samstagsshow von AEW steht. Diese soll im Juni Premiere feiern und als Hauptattraktion den zurückkehrenden CM Punk haben - der gerade wegen seines rätselhaften Überraschungs-Besuchs bei WWE in den Schlagzeilen steht.

Reunion der Undisputed Era bei AEW?

Mit Strongs Ankunft und der Reunion mit Cole drängt sich auch die Frage auf, ob die frühere Undisputed Era bald wieder vollzählig bei AEW vereint ist: Kyle O‘Reilly ist inzwischen ebenfalls bei AEW, erholt sich aber noch von einer schweren Nackenverletzung, Bobby Fish hat die Liga zwar im vergangenen Sommer verlassen, ist aber weiterhin Free Agent und wäre verfügbar.

Strong war sieben Jahre lang bei WWE unter Vertrag, hielt bei NXT diverse Titel, war zusammen mit Cole (und den anderen UE-Kollegen) auch Tag-Team-Champion. Sein größtes Match hatte er bei den Survivor Series 2019, als er überraschend einen Dreikampf mit dem Hauptkader-Stars AJ Styles und Shinsuke Nakamura gewann - der Teil der damaligen RAW-SmackDown-NXT-Fehde war.

Strong folgt nun nicht nur Cole und Co. zu AEW, sondern auch seiner Ehefrau, der früheren MMA-Kämpferin Marina Shafir, mit der er ein gemeinsames Kind hat.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 26. April 2023:

AEW International Title Match: Orange Cassidy (c) besiegt Bandido Jeff Jarrett besiegt Dax Harwood Non Title Match: Wardlow besiegt einen lokalen Wrestler Four Pillars Tournament Match: Sammy Guevara besiegt Darby Allin TBS Title Match: Jade Cargill (c) besiegt Taya Valkyrie Kenny Omega & Konosuke Takeshita besiegen The Butcher & The Blade

AEW Dynamite - die weitere News und Highlights:

Mit dem Finale des „Four Pillars Tournament“ wurde auch die aktuelle Titelfehde um World Champion MJF vorangetrieben: MJF verhalf Sammy Guevara unfair zum Sieg über Darby Allin, wie schon vergangene Woche gegen „Jungle Boy“ Jack Perry. Guevara hatte vergangene Woche eine Bestechungszahlung von MJF angenommen, MJF in dem Titelmatch bei Double or Nothing den Sieg zu überlassen, sollte er es erringen.

Der schmutzige Plan der beiden jungen Bösewichte schien nun aufzugehen, dann jedoch intervenierte Kommentatoren-Legende Tony Schiavone im Namen von Ligaboss Tony Khan: Schiavone verkündete ein Tag-Team-Match von MJF und Guevara gegen Allin und Perry kommende Woche. Sollten Allin und Perry gewinnen, wird das Titelmatch zum Vierkampf.

Zwei weitere Titelmatches gab es schon diese Woche: TBS-Champion Jade Cargill besiegte die frisch verpflichtete Taya Valkyrie (Franky Monet bei WWE). Ein Rückmatch ist zu erwarten, denn es herrschte keine Waffengleichheit: Cargills Manager „Smart“ Mark Sterling hatte verfügt, dass Valkyrie ihren Finisher Road to Valhalla nicht zeigen durfte, weil der angeblich eine Kopie von Cargills Aktion Jaded sei (in Wahrheit ist es umgekehrt). Aus Wut darüber, wie Valkyrie am Ende übertölpelt wurde, verpasste Ehefrau die Ehefrau von Ex-WWE-Star John Morrison fast Ringrichterin Aubrey Edwards ihre Aktion.

