Hat WWE den größten Personal-Poker des Wrestling-Jahres verloren?

So wie es nun aussieht, scheint dem Imperium allerdings die Chance entgangen zu sein, dem jungen Mitbewerber All Elite Wrestling einen schweren Schlag zu versetzen: Das prominente Free-Agent-Quartett Kenny Omega, Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) und Hangman Page scheint sich kollektiv für eine Verlängerung ihrer auslaufenden AEW-Verträge entschieden zu haben. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)