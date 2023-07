WWE-Rivale AEW leitet heiß erwartetes Debüt ein: "Er wird es der Welt zeigen"

Er ist - zumindest noch einige Tage lang - keine 18 Jahre alt. Aber unter Kennern der Szene ist der Hype um ihn schon jetzt gewaltig.

Nick Wayne gilt als das größte Talent, das die Wrestling-Welt in dieser Altersklasse hat. Einer Altersklasse, in der es per se ungewöhnlich ist, dass jemand die spezielle Branche schon so verinnerlicht hat, dass er bereit wäre, eine große TV-Bühne zu betreten. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Das von WWE-Konkurrent All Elite Wrestling schon vor zwei Jahren verpflichtete Juwel Wayne wird als bereit betrachtet: Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat AEW sein Debüt eingeleitet - mit einem emotionalen Videosegment, das auf die tragische Geschichte des Teenagers aus Seattle zurückblickt.

Nick Waynes wrestlender Vater starb jung

In dem Video kam Darby Allin zu Wort, AEW-Star der ersten Stunde und Mentor Waynes: Allin ist ein Schüler von dessen Vater Buddy Wayne, einem „Journeyman“, der in den Neunzigern diverse Auftritte als „Jobber“ bei WWE hatte und sich dort von Stars wie Shawn Michaels, Razor Ramon und dem jungen Edge besiegen ließ.

Buddy Wayne starb 2017 im Alter von nur 50 Jahren an einem Herzinfarkt, Allin erinnert sich daran und führt aus, dass er an diesem Tag beschlossen hätte, fortan „auf Nick aufzupassen“. (Darby Allin: Warum er drei Jahre obdachlos war)

Allin sei schließlich auch auf AEW-Boss Tony Khan zugegangen und hätte ihm Wayne angepriesen: „Nicht aus Mitleid, nicht weil er mein 16 Jahre alter Freund ist - sondern weil er so gut ist.“ Khan bot Wayne tatsächlich einen Vertrag an - Allin überreichte ihm diesen bei einer Show der Independent-Liga DEFY vor zwei Jahren -, er gilt ab seinem 18. Geburtstag. Dieser ist am kommenden Montag.

Herausragende Duelle mit Will Ospreay und Swerve Strickland

Von Waynes Talent hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur Allin überzeugen können: In diversen Independent-Ligen, in denen keine Ab-18-Grenzen gelten, war Wayne schon an herausragenden Matches beteiligt und sich einen Ruf als Wunderkind erarbeitet.

Besonders hervorzuheben sind das Duell der „generational talents“ mit Will Ospreay - der jüngst auch bei AEW mit seinem sensationellen Match gegen Kenny Omega für Furore sorgte - im Juni 2022 bei GCW und seine Matchserie mit dem ebenfalls bei AEW aktiven Veteran Swerve Strickland.

Ebenjener Strickland wird am kommenden Mittwoch der Gegner von Wayne sein - und dürfte ähnlich wie vor einigen Monaten Kenny Omega bei El Hijo del Vikingo alles daran setzen, dem Debütanten die bestmögliche Gelegenheit zu geben, sich mit einem Paukenschlag einzuführen.

„Er ist bereit“, ist der andere Weggefährte Allin sicher: „Jetzt wird er es der Welt zeigen.“

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

In dieser Woche stand bei AEW das neue Konzept des „Blind Eliminator Tournament“ im Vordergrund, einem Tag-Team-Turnier, bei dem die Partner einander zugelost werden - so wie einst bei der „Lethal Lottery“ des früheren WWE-Konkurrenten WCW.

Im Mittelpunkt des Turniers stehen World Champion MJF und sein Rivale Adam Cole, die dort „zufällig“ als Partner zugeteilt sind und nun auf einmal auf Kumpels machen. Der verschlagene MJF will seinen Feind damit offensichtlich aufs Glatteis führen - worauf Cole allerdings vorbereitet wirkt und das Spiel mitspielt.

MJF und Cole gewannen nun wie erwartet ihr Erstrundenmatch gegen Matt Menard und The Butcher, danach schmiss MJF eine Geburtstagsfeier für seinen neuen „Bro“. MJF wollte Coles Gesicht am Ende in den Kuchen drücken, Cole aber rechnete damit, konterte und machte dasselbe stattdessen mit MJF, der das lachend zur Kenntnis nahm - während Cole sich für die netten Bemühungen bedankte.

Wer MJF und sein Pendeln zwischen Heiterkeit und Düsternis kennt, ahnt, dass das Segment ein spielerischer Vorbote war auf das, was noch kommen wird.

Das erste Turniermatch gewann vorher das nicht ganz so ungleiche Duo der Publikumslieblinge Allin und Orange Cassidy gegen die früheren, nun eigentlich verfeindeten Partner Strickland und Keith Lee.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 5. Juli 2023:

Blind Eliminator Tournament First Round Match: Darby Allin & Orange Cassidy besiegen Keith Lee & Swerve Strickland

Blind Eliminator Tournament First Round Match: Adam Cole & MJF besiegen Matt Menard & The Butcher

The Acclaimed & Daddy Ass besiegen The Blade & The Bollywood Boyz

Owen Hart Tournament First Round Match: Ruby Soho besiegt Britt Baker