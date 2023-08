AEW: Champion verhaftet! Neuer Wirbel vor Megashow des WWE-Rivalen

Ein schmerzhafter Ausfall von Topstar Bryan Danielson, neues Backstage-Drama um CM Punk - und nun noch das.

Knapp eine Woche vor dem historischen Europa-Debüt von WWE-Konkurrent AEW vor über 80.000 Fans im Londoner Wembley-Stadion gibt es neue Negativschlagzeilen um einen prominent eingeplanten Protagonisten: Der amtierende Tag-Team-Champion Daniel „Cash“ Wheeler ist verhaftet und angeklagt worden. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Der mutmaßliche Tatbestand: „aggravated assault“, üblicherweise übersetzt als schwere Körperverletzung. In Wheelers Fall geht es um die Drohung mit einer Schusswaffe im Straßenverkehr. Ihm droht eine Gefängnisstrafe.

Der 36 Jahre alte, gut mit Punk befreundete Wheeler, der zusammen mit Partner Dax Harwood das Duo FTR bildet (bei WWE bekannt als The Revival) soll bei All In am 27. August ein über Jahre aufgebautes Titelmatch gegen die Young Bucks bestreiten. Das Duell der beiden Gespanne, die zu den besten Wrestling-Teams der Geschichte zählen, ist eines der wichtigsten Matches auf der Card der Veranstaltung.

Cash Wheeler verhaftet - drakonische Strafe droht

Der Vorfall, der Wheeler nun angelastet wird, ereignete sich bereits am 27. Juli: Im Polizeibericht heißt es, dass Wheeler bei einer Fahrt mit seinem Jeep in Florida „rücksichtslos“ durch den Verkehr gedüst sei und schließlich - anscheinend aus Wut, weil ihm ein anderes Auto im Weg war - mit einer halbautomatischen Handfeuerwaffe auf den Fahrer gezielt hätte. Dieser habe „um sein Leben gebangt“.

Gegen Wheeler wurde Haftbefehl erlassen, in behördlichen Dokumenten ist verzeichnet, dass er am 3. August auf „nicht schuldig“ plädiert hat und sich am Vorabend des Gerichtstermins am Freitag der Polizei Orlando gestellt hätte.

Für Wheeler - der nicht vorbestraft ist - wurde eine Kaution von 2500 Dollar festgesetzt, ihm wurde auferlegt, all seine Waffen den Behörden zu übergeben und das mutmaßliche Opfer sowie Zeugen nicht zu kontaktieren. Nach eigenen Angaben kannte Wheeler die bedrohte Person nicht.

Wheeler droht eine drakonische Strafe, im schlimmsten Fall fünf Jahre Haft mit oder ohne Bewährung. Die Höchstgrenze ist definiert durch das regionale Recht in Florida, das die Wheeler angelastete Tat als „third-degree felony“ einordnet - als Verbrechen oberhalb der Grenze zum „misdemeanor“ (Bagatelldelikt, Ordnungswidrigkeit), aber unter den schwereren Straftaten ersten und zweiten Ranges.

Die drohende Strafe ist offensichtlich auch zur Abschreckung sehr hoch angesetzt, Fälle von Drohungen mit Waffengewalt im Straßenverkehr sind in den Vereinigten Staaten mit ihren bekanntlich leicht verfügbaren und verbreiteten Waffen kein seltenes Phänomen. Im deutschem Recht würde die mutmaßliche Tat unter „Bedrohung“ (StGB 241) fallen, Höchstfreiheitsstrafe: zwei Jahre.

AEW All In in Wembley: FTR vs. Young Bucks groß eingeplant

FTR sind inzwischen für die Show Collision heute Nacht explizit angekündigt, Wheeler ist also offensichtlich auf freiem Fuß. Er hat laut den Gerichtsakten keine Ausweis- und Reisedokumente übergeben müssen, kann also Stand jetzt zu All In nach England fliegen, sollte es keine weitere Wendung geben.

In einem Statement von AEW wird betont, dass Wheeler „vollumfänglich“ mit der Polizei kooperiere, „wir beobachten die Situation sehr genau“.

In einem Post auf der Plattform X hat sich auch World Champion MJF mit einer Verteidigung Wheelers zu Wort gemeldet (“Wir alle sind unvollkommen, wir alle machen Fehler“). MJF - der bei All In den Hauptkampf gegen Adam Cole bestreitet - hat dabei angekündigt, dass das Match FTR - Young Bucks auf jeden Fall stattfinden werde.

