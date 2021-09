AEW: Traummatch zwischen Bryan Danielson & Kenny Omega vor historischer Kulisse

- Im Main Event traf Women‘s Champion Britt Baker in einem Titelmatch auf die bei All Out debütierte Ruby Soho. Nach ihrem harten Wortduell bei AEW Rampage letzte Woche, lieferten beide ein starkes Match ab. Nach einem Stomp und mit Hilfe ihrer Verbündeten, konnte Baker ihre Kontrahentin in den Lockjaw nehmen. Soho musste daraufhin aufgeben.