Fünf Jahre nach WWE-Drama: Sensations-Comeback bei AEW emotional gekrönt

Sie hat in wenigen Jahren so viel mitmachen müssen wie wenige andere - nun das emotionale Happy End!

Fünfeinhalb Jahre nach einem tränenreichen Ende ihrer Wrestling-Karriere bei WWE hat Saraya, die ehemalige Paige, ihr sensationelles Comeback im vergangenen Herbst emotional gekrönt: Die Britin ist neuer Damenchampion des Konkurrenten AEW, gekrönt vor 80.000 Fans im Londoner Wembley-Stadion in ihrer Heimat.

Bei der Megashow All In gewann Saraya etwas überraschend, aber letztlich folgerichtig den World Women‘s Title: Sie entthronte den bisherigen Champion Hikaru Shida in einem Vierkampf mit den Ex-Titelträgerinnen Britt Baker und Toni Storm, eigentlich ihre Partnerin.

Saraya, die wegen einer schweren Rückenverletzung 2018 eigentlich schon ihre Karriere beendet hatte, vergoss nun Tränen der Rührung und feierte zusammen mit ihrer Familie - deren emotionale Geschichte Stoff für den von Dwayne „The Rock“ Johnson“ produzierten Hollywood-Film „Fighting with my Family“ war.

Bitteres Ende bei WWE - emotionale Rückkehr bei AEW

Vor den Augen der nun anscheinend auch zu AEW wechselnden Mercedes Moné (Sasha Banks) war schon Sarayas Einzug ein Ereignis: Sie marschierte nicht zu ihrem eigentlichen Theme ein, sondern noch gebührender zum Klassiker „We will rock you“ von Queen.

Roter Faden des Matches war dann ein innerer Konflikt mit Storm, eigentlich Partnerin in der Gruppierung „The Outcasts“, der eskalierte, als Storm versehentlich Sarayas sich einmischende Mutter schlug, die selbst viele Jahre lang als Wrestlerin aktive Saraya Knight.

Saraya, die Jüngere, schlug später zurück, indem sie Storm mit einer Sprühdose attackierte und damit den unfairen Sieg einfuhr. An dem Abend, bei Sarayas Heimspiel war es aber nicht das Thema. Eine anrührende Siegesfeier folgte.

Für Saraya war der große Sieg eine besondere Genugtuung: Es war ihr erster großer Titelgewinn seit 2014, dem Jahr ihres steilen Aufstiegs bei WWE - dem diverse Dramen folgten: Paige wurde Opfer mehrerer schwerer Verletzungen und auch eines kriminellen Skandals, als gegen ihren Willen ein Sextape von ihr ins Internet gelangte.

Der erzwungene Rücktritt 2018 schien das bittere Ende ihrer Karriere, im vergangenen Jahr folgte - nach der Trennung von WWE - das überraschende Ring-Comeback der nun 31-Jährigen bei AEW.

AEW All In 2023 - Match-Card und Ergebnisse:

Zero Hour:

ROH World Tag Team Title Match: MJF & Adam Cole besiegen Aussie Open (c) - TITELWECHSEL!

FTW Title Match: Hook besiegt Jack Perry (c) - TITELWECHSEL!

Haupt-Card:

CM Punk besiegt Samoa Joe

Konosuke Takeshita & Bullet Club Gold (Jay White & Juice Robinson) besiegen The Golden Elite (Kenny Omega, Hangman Page & Kota Ibushi)

AEW World Tag Team Title Match: FTR (c) besiegen The Young Bucks

Stadium Stampede Match: Eddie Kingston, Penta El Zero Miedo & The Best Friends (Orange Cassidy, Trent & ;Chuck Taylor) besiegen The Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Claudio Castagnoli & Wheeler Yuta), Santana & Ortiz

AEW World Women‘s Title Match: Saraya besiegt Hikaru Shida (c), Britt Baker, Toni Storm - TITELWECHSEL!

Coffin Match: Darby Allin & Sting besiegen Swerve Strickland & Christian Cage

Will Ospreay besiegt Chris Jericho

AEW World Trios Title Match: The Acclaimed & Billy Gunn besiegen The House of Black (c) - TITELWECHSEL!

AEW World Title Match: MJF (c) besiegt Adam Cole

AEW All In im TV und STREAM: