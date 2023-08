AEW All In vor 80.000 in London: WWE-Rivale enthüllt schon vorab Paukenschlag!

Die historische Wrestling-Supershow im Londoner Wembley-Stadion hat ihre ersten Paukenschläge, bevor sie offiziell angefangen hat!

Schon vor dem Startschuss für AEW All In erlebten die 80.000 Fans vor Ort einen Titelwechsel - und eine große Enthüllung: Mercedes Moné, die ehemalige Sasha Banks von WWE, sitzt im Publikum.

Mercedes Moné (Sasha Banks) ist bei AEW All In in Wembley

Und dass sie auch bei der Übertragung der kostenlosen Vorabshow Zero Hour eingeblendet und vom Kommentatorenteam erwähnt wurde, legt eindeutig nahe: Sie ist knapp neun Monate nach ihrem offiziellen WWE-Aus offensichtlich nun beim Rivalen an Bord! (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Die aktuell wegen eines Ringunfalls im Mai wohl noch verletzte Mercedes Varnado - wie Moné eigentlich heißt, hatte sich im vergangenen Jahr mit WWE zerstritten und dann zunächst ein neues Karriere-Kapitel bei der japanischen Traditionsliga NJPW aufgeschlagen, Partner-Promotion von AEW.

Nun scheint der ehemalige WWE-Damenchampion - auch bekannt aus der Star-Wars-Serie „The Mandalorian“ - den nächsten Schritt zu gehen, womit ein WWE-Comeback dann dauerhaft ausgeschlossen wäre.

MJF und Adam Cole sorgen für Eskalation!

Einen weiteren großen Moment bei Zero Hour - zu sehen unter anderem bei YouTube und der Plattform Fite, wo auch All In als Pay Per View zu sehen sein wird - inszenierte AEW mit dem ersten Match des Abends.

World Champion MJF und Adam Cole, im Hauptkampf des Abends Gegner, gewannen gemeinsam die Tag-Team-Titel der Schwesterliga ROH. Die beiden, die im AEW-Drehbuch im Lauf ihrer Titelfehde unerwartet Freunde statt Partner geworden sind, besiegten das australische Duo Aussie Open und ließen damit die Halle explodieren.

Das Match endete mit einem Gag, für den in den Wochen zuvor die Saat gelegt wurde: MJF verpasste beiden Gegnern den „Kangaroo Kick“, die von ihm vorab als Wundermittel gegen das Team aus Down Under präsentiert wurde.

Danach verpassten MJF und Cole Kyle Fletcher eine Double Clothesline - eigentlich eine Allerweltrsaktion, aber im Lauf der Geschichte von „Better than you Bay-Bay“ als ultimative Waffe des Duos und Symbol ihrer Freundschaft dargestellt sowie der (vermeintlichen?) Wandlung von MJF vom Erzbösewicht zum Sympathieträger.

Skurril, aber genau passend: Fletcher ließ sich bei der Aktion heftig auf den Nacken fallen, als wäre er von einer Dampfwalze angefahren worden.

Ob die Freundschaft und der Wandel auch das Titelmatch gegeneinander überstehen werden, ist die große, spannende Frage.

Einen weiteren, inoffiziellen Titelwechsel und „Crowdpleaser“ gab es, als sich Jungstar Hook - Sohn von Legende Taz - den von seinem Vater kreierten FTW Title von Jack Perry zurückholte: Der im Ring hochveranlagte, jüngst zum Schurken gewandelte Sohn von Schauspieler Luke Perry hatte sich vor Wochen gegen Hook gewandt, den Titel unfair errungen und gegen Legende Rob Van Dam verteidigt - und schließlich mit einer „Beerdigung“ des Gürtels gedroht.

AEW All In 2023 - Match-Card und Ergebnisse:

Zero Hour:

ROH World Tag Team Title Match: MJF & Adam Cole besiegen Aussie Open (c) - TITELWECHSEL!

FTW Title Match: Hook besiegt Jack Perry (c) - TITELWECHSEL!

Haupt-Card:

CM Punk besiegt Samoa Joe

Konosuke Takeshita & Bullet Club Gold (Jay White & Juice Robinson) besiegen The Golden Elite (Kenny Omega, Hangman Page & Kota Ibushi)

AEW World Tag Team Title Match: FTR (c) besiegen The Young Bucks

Stadium Stampede Match: Eddie Kingston, Penta El Zero Miedo & The Best Friends (Orange Cassidy, Trent & ;Chuck Taylor) besiegen The Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Claudio Castagnoli & Wheeler Yuta), Santana & Ortiz

----------------------------

AEW World Title Match: MJF (c) vs. Adam Cole

AEW World Women‘s Title Match: Hikaru Shida (c) vs. Britt Baker vs. Saraya vs. Toni Storm

AEW World Trios Title Match: The House of Black (c) vs. The Acclaimed & Billy Gunn

Chris Jericho vs. Will Ospreay

Darby Allin & Sting vs. Swerve Strickland & Christian Cage

AEW All In im TV und STREAM: