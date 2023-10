Wrestling-Ära endet: Ikone macht "endgültig" Schluss

In den Achtzigern machte ihn ein großes Match gegen den legendären „Nature Boy“ Ric Flair zum Star. In den Neunzigern war er mit seinem damals neuen Charakter als düsterer Comic-Krieger der große Rivale Hulk Hogans.

Sting blickt auf reiches Vermächtnis zurück

Sting - bürgerlich: Steve Borden - erklärte bei einer Promo-Ansprache im Ring, dass er bei dem Pay Per View Revolution im kommenden Februar oder März sein letztes Match bestreiten werde. Es ist dieselbe Show, bei der er 2021 erstmals für AEW in den Ring stieg und sein Bündnis mit dem jungen AEW-Eigengewächs Darby Allin begründete, das seinen Karriere-Winter prägte.

In seiner Rede blickte Sting auf sein Vermächtnis zurück und dankte Weggefährten Weggefährten wie Hogan, Lex Luger und vor allem Flair, dem er besonders viel zu verdanken hat.

Bei WCW wurde der Stinger zur Legende

Der frühere Bodybuilder Borden, geboren am 20. März 1959 in Omaha, Nebraska, startete seine Wrestling-Karriere 1985, anfangs als „Flash“ in einem Tag Team mit „Justice“ Jim Hellwig - der 2014 verstorbene Kollege wurde als Ultimate Warrior bei WWE ebenfalls weltberühmt.