WWE-Legende zu AEW: Sensations-Wechsel des früheren Edge ist perfekt!

Ein Pay Per View an Tag 1 nach dem Ablauf seines WWE-Vertrags, die vorab vermeldete Nachricht, dass der alte Partner Chrisian Cage im Hauptkampf stehen würde: Die Indizien hatten sich schon vorab gemehrt - nun ist die Sensation vollendet!

Adam Copeland, der frühere Edge, hat fast vier Jahre nach seinem Ringcomeback für WWE nochmal ein neues Kapitel aufgeschlagen und wechselt zu AEW. Der 50 Jahre alte, aber topfitte Ex-Rivale von John Cena, dem Undertaker und Roman Reigns feierte bei dem Event WrestleDream in Seattle sein unangekündigtes Debüt. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

Ligaboss Tony Khan vermeldete danach dann offiziell, dass Copeland „All Elite“ ist - die spektakulärste Verpflichtung seit dem Dreifach-Coup mit Adam Cole, Bryan Danielson und dem jüngst in Ungnade gefeuerten CM Punk im September AEW ist perfekt.

Adam Copeland, ehemals Edge, von WWE zu AEW!

Copeland schlug bei Seattle nach dem Main Event auf, in dem Cage seinen frisch errungenen TNT Title gegen Liga-Urgestein Darby Allin verteidigte - mit Hilfe des 18 Jahre alten Supertalents Nick Wayne, der sich in der gemeinsamen Heimat gegen seinen Mentor Allin wandte.

Als Cage Sting das gemeinsam mit Edge berühmt gemachte „Conchairto“ verpassen wollte - einen doppelten Stuhlschlag gegen den Kopf - leitete AEW die dramatische Wendung ein: Das neu eingesprochene Markenzeichen-Satz „You think you know him“ ertönte und Copeland marschierte zu seinem legendären WWE-Theme „Metalingus“ von Alter Bridge ein.