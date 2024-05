Wrestling-Legende wagt hochriskante Aktion - und bezahlt teuer

Im Nachhinein sprach Adam Copeland, der frühere Edge, so altersweise, wie er die Sache wohl gleich hätte angehen sollen.

„Mein Gehirn vergisst manchmal, was mein Körper leider nicht zu vergessen scheint: Ich bin 50 und muss bessere Entscheidungen treffen“, sagte der WWE Hall of Famer in einem Online-Video, nachdem das folgenschwere Malheur passiert war. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Beim Pay-per-View Double or Nothing wagte der „Rated-R Superstar“ in seinem Käfigmatch gegen Malakai Black eine hochriskante Aktion und sprang aus mehreren Metern Höhe vom Rand der Stahlkonstruktion auf seinen Gegner.

Wie mittlerweile klar ist, bezahlte der einstige Erzrivale von John Cena und dem Undertaker die Idee teuer: Copelands Landung missglückte, unter der Last des Aufpralls brach sein Schienbein. Der Altstar kämpfte das Match zwar noch zu Ende und siegte mit Hilfe seines alten Weggefährten Gangrel, nun aber hat AEW bei der TV-Show Dynamite seinen TNT-Titelgürtel für vakant erklärt - der WWE-Rivale muss für längere Zeit ohne einen seiner prominentesten Stars auskommen.

Adam Copeland: Comeback zum zweiten Mal unterbrochen

Copeland war Anfang 2020 in den Ring zurückgekehrt, neun Jahre, nachdem eine schwere und im schlimmsten Fall lebensbedrohliche Nackenverletzung ihn zum Karriere-Ende als amtierender World Champion gezwungen hatte. Nun wird sein emotionales Comeback zum zweiten Mal von einem größeren Verletzungs-Drama unterbrochen – nach seinem Trizepsriss gegen Randy Orton 2020.

Im Herbst 2023 war Copeland nach Ablauf seines WWE-Vertrags zu AEW gewechselt, der Langzeitplan dort scheint eine Reunion mit seinem früheren Partner Christian Cage mit großen Matches gegen heutige Top-Tag-Teams wie die Young Bucks und FTR zu sein.

Nun müssen Fans noch eine Weile darauf warten: Copeland erklärte, noch keinen Reha-Zeitplan zu haben. Üblicherweise beträgt die Ausfallzeit nach einem Schienbeinbruch mindestens drei Monate - es wird also extrem eng in Bezug auf den Jahreshöhepunkt All In am 25. August im Londoner Wembley-Stadion.

,AEW Dynamite: Young Bucks geben TNT Title frei

In Copeland Abwesenheit begann AEW am Mittwoch in Inglewood bei Los Angeles eine neue Story um den TNT Title zu stricken: Die Young Bucks (Matt und Nick Jackson) erklärten den Gürtel mit ihrer Autorität als EVPs (Executive Vice Presidents) der Liga für vakant und wollten ihn ihrem Verbündeten Jack Perry zuschanzen - der als Ex-Zögling Cages ebenfalls einen Bezug zu Copelands Kosmos hat.

Die Jackson-Brüder begründeten den Schritt mit dem Hauptkampf von Double or Nothing, bei dem ihre Gruppierung The Elite das Anarchy in the Arena Match gegen Bryan Danielson, Darby Allin und FTR gewann und Luke Perrys Sohn dabei am Ende den Pinfall gegen Danielson errang.

Der Plan der Bucks wurde dann jedoch von einem unerwarteten Auftritt durchkreuzt: Ihr alter Rivale Christopher Daniels kam hinzu und verkündete, dass ihn Ligaboss Tony Khan zum Interims-EVP anstelle von Kenny Omega ernannt hat – den die Bucks mit einer brutalen Attacke auf seine real schwer verletzte Magengegend zuletzt ausgeschaltet hatten.

Daniels erklärte, in seiner Rolle auch für Khan zu sprechen und teilte mit, dass Perry den Titel nicht einfach so bekomme: Stattdessen werde es beim nächsten Großevent Forbidden Door am 30. Juni ein Leitermatch mit mehreren Teilnehmern geben.

Forbidden Door: Will Ospreay greift nach dem World Title

Im Hauptkampf von Dynamite wurde dann auch der nächste Herausforderer für World Champion Swerve Strickland gekürt: Will Ospreay gewann eine Casino Battle Royale und bekommt damit seine erste Chance, an die Spitze von AEW aufzusteigen.

Auch die Gegnerin von Star-Neuzugang Mercedes Moné, der ehemaligen Sasha Banks, deutet sich klar an: Moné verteidigte ihren frisch errungenen TBS Title bei Dynamite gegen Skye Blue, anschließend wurde sie von der internationalen Top-Wrestlerin Stephanie Vaquer ins Visier genommen.

Die Chilenin Vaquer ist ein großer Star in Mexiko und stand mit Moné auch schon bei einer Amerika-Show der Japan-Liga NJPW im Ring, die Forbidden Door gemeinsam mit der Partnerliga AEW veranstaltet.

