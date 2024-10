Wechsel-Hammer um früheren WWE-Champion perfekt!

AEW Dynamite: Bobby Lashley nimmt Swerve Strickland ins Visier

Mit vereinten Kräften prügelten der 48 Jahre alte Lashley und Benjamin Strickland nieder, während MVP Nana ausschaltete. MVP beschloss das Segment mit der Aufforderung an die Fans, sie sollten raten, wer „back in business“ sei.

Bereits im August hatte eine mit MVP verbundene Firma den Namen „The Hurt Syndicate“ als Trademark anmelden lassen, es soll offensichtlich der Name des wiederbelebten Bündnisses bei AEW werden.

Lashley dürfte auf ein Ringdebüt beim nächsten Großevent Full Gear am 23. November in Newark zusteuern, das World-Title-Match für die Show wurde am Mittwoch bereits offiziell gemacht: Champion Jon Moxley wird von Publikumsliebling Orange Cassidy herausgefordert - eine Neuauflage des All-Out-Hauptkampfs von 2023.