WWE-Rivale AEW wendet schmerzhaften Abgang ab

Er soll einen Wechsel zu Marktführer WWE zuletzt ernsthaft in Erwägung gezogen haben - nun bleibt er doch wo er ist.

Der junge Top-Techniker Daniel Garcia hat in einem unangekündigten Auftritt bei der TV-Show Dynamite verkündet, dass er sich für einen Verbleib bei AEW entschieden habe. Er habe den Anspruch, sich zur tragenden Säule der Liga zu entwickeln und habe ab nun seinen ersten Titelgewinn bei der zweitgrößten US-Liga anstreben erklärte Garcia bei der aktuellen Dynamite-Episode, in dieser Woche auf den Dienstag vorverlegt. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Der Vertrag Garcias hatte sich auf sein Ende zubewegt, zuletzt hatte der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer berichtet, dass ein anfangs als unwahrscheinlich geltender Abgang nicht mehr ausgeschlossen schien.

Daniel Garcia bei AEW zuletzt in Fehde mit MJF

Zuletzt steckte AEW Garcia in eine Rivalität mit MJF, der mit einer brutalen Attacke auf Garcia seinen jüngsten „Heel Turn“ zum Bösewicht einleitete. Schon damals gab es Berichte, dass die Attacke Garcias „Exit-Szenario“ gewesen sein könnte - Garcia kehrte aber bei der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion zurück und nahm das Programm gegen MJF wieder auf.