Wrestling-Legende ändert überraschend ihren Namen

Der frühere Edge heißt nun „Cope“

Am Wochenende tauchte er am Ende der Show World’s End an der Seite seiner guten Freunde FTR (Dax Harwood und Cash Wheeler) wieder auf und attackierte mit ihnen die Death Riders um den amtierenden World Champion Jon Moxley. Cope und FTR (Rated-FTR) besiegten nun bei Dynamite - in ihrer Wahlheimat Ashville in North Carolina - mit Hilfe von Moxleys Rivalen Jay White die Death Riders (Moxley, Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta).